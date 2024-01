Derby Lazio-Roma, tensione all’Olimpico: fumogeni e bombe carta tra ultras

Tensione all’Olimpico pochi minuti prima del match tra Lazio e Roma valido per i quarti di Coppa Italia

Se nel prepartita non si sono registrati scontri ed è filato tutto liscio grazie al lavoro delle forze dell’ordine, purtroppo nel derby tra Lazio e Roma che tra pochi minuti prenderà il via non è stato lo stesso.

Intorno alle 17.30 è partito un fittissimo lancio di fumogeni e bombe carta tra le due tifoserie ultras all’interno dello stadio Olimpico. Più precisamente tra il settore di Tribuna Tevere biancoceleste e i distinti giallorossi. Una folta nebbia ha avvolto i due settori, con scene di tafferugli e continue esplosioni. Intervenuta immediatamente la polizia insieme agli steward. Una zona dello stadio che negli ultimi derby è praticamente sempre stata scena di questi lanci, ma stasera di sicuro è stato uno scambio decisamente più importante e robusto. Fanno da eco alle bombe carta che hanno costituito la colonna sonora della giornata tra ponte Milvio (Lazio) e la zona ponte Duca d’Aosta (Roma), dove però non si sono registrati scontri.