Derby Lazio-Roma, lo speaker avvisa i tifosi: ecco cosa è successo a Dybala

Durante la partita tra Lazio e Roma, attorno al minuto 23, si è reso necessario l’intervento dello speaker: Dybala inquadrato dalle telecamere

L’attesissimo derby tra Lazio e Roma è in corso allo stadio Olimpico, senza esclusione di colpi in campo. La posta in palio è a dir poco altissima, essendo una sfida secca a eliminazione diretta dieci anni dopo la finale del 26 maggio. Nel prepartita all’interno dello stadio ci sono stati dei tafferugli tra Tevere e Distinti Sud con il lancio fittissimo di fumogeni e bombe carta che ha costretto le forze dell’ordine a intervenire.

Durante il match, però, si è reso poi necessario – intorno al 23′ – l’intervento invece dello speaker dello stadio Olimpico. Il motivo è l’utilizzo di laser dagli spalti verso il campo di gioco, ovviamente vietati. Effettivamente le telecamere hanno colto un frame in cui Paulo Dybala è stato colpito appunto da un laser con luce verde. Da segnalare anche due fumogeni arrivati in campo dalla Tevere che hanno costretto Orsato ad attendere per la ripresa del gioco. La tensione resta alta, la speranza è che si fermi a quello che è già stato. Il timore per le forze dell’ordine è relativo soprattutto al deflusso dall’Olimpico quando ci sarà comunque una squadra eliminata.