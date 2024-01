Comunicazione Juve contro l’Inter: “Decisivi gli aiutini di Marotta”

È sempre più acceso il confronto tra Inter e Juventus con le polemiche arbitrali che tengono ancora banco: di nuovo Marotta nel mirino

Una settimana calda per il calcio italiano, anzi caldissima. Inter-Verona e Salernitana-Juventus hanno acceso la discussione e fatto arrivare a livelli altissimi una rivalità di vecchia data ma che da qualche anno non contava così tanto come in questa stagione.

Poi c’è anche la coppa Italia con i quarti di finale e il derby tra Roma e Lazio che si prende la scena. Di tutto questo ha parlato Fabio Ravezzani intervenuto al canale Twitch di TvPlay. Si parte dal derby tra due squadre che secondo il giornalista “mancano da troppo tempo al vertice del campionato”.

Ravezzani non ha peli sulla lingua è definisce Mourinho “un fallimento”, mentre “Sarri ha fatto bene lo scorso anno anche se quest’anno molto meno”. Un rendimento che pone interrogativi sulla Serie A: “Un campionato senza le due romane nei primi cinque o sei posti è molto meno interessante, con tutto il rispetto per il Bologna. Mou è stata una sciagura per i giallorossi – ha continuato il giornalista – : si sta avvitando su se stesso e si sta trasformando in un incantatore di serpenti”.

È sempre più Inter contro Juventus: “Aiutini Marotta stupidaggini”

Il portoghese, secondo Ravezzani, “parla alla pancia dei tifosi più caldi”: “Se i romanisti sono contenti di arrivare sesti e di vedere Mourinho aggredire gli arbitri non so più che dire” la sua affermazione”.

Un ragionamento che tira in ballo anche Lukaku e Dybala: “Squadre come Atalanta e Lazio senza giocatori come loro hanno fatto molto meglio della Roma. Se i tifosi del Milan vedessero Lukaku e Dybala in rossonero farebbero festa per una settimana. Non puoi essere settimo con acquisti del genere. In Serie A solo l’Inter potrebbe permettersi di rinunciare a due giocatori come loro”.

Quindi spazio alla sfida scudetto e alle recenti polemiche su Marotta: “Zazzaroni ha fatto un’allusione. Marotta conosce i meccanismi che regolano il potere calcistico, ma non condiziona certo arbitri e addetti Var. La Juventus – ha concluso Ravezzani – tramite i suoi canali di comunicazione lascia intendere che l’Inter stia vincendo grazie agli aiutini garantiti da Marotta, ma sono tutte stupidaggini”.