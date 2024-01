Bufera in Parlamento: tutta colpa di Lazio-Roma

A causa del derby della Capitale di Coppa Italia, sarebbe saltata questo pomeriggio una discussione in Aula di grande importanza

E’ proprio vero che il derby tra Lazio e Roma rappresenta ogni volta una partita a sé, fuori da ogni logica di rendimento e di stagione. Quest’anno, per via del tabellone di Coppa Italia che ha decretato lo scontro diretto dei quarti di finale, le formazioni allenate da Maurizio Sarri e José Mourinho si incroceranno ben tre volte complessivamente, dopo il primo round finito in pareggio in campionato lo scorso 12 novembre.

Un derby che, come ogni volta, manda letteralmente in tilt un’intera città ed accende una rivalità storica. Stavolta, però, ad essere coinvolto è stato anche il Parlamento. Come riportato dal ‘The Huffington Post’, infatti, la chiusura anticipata di questo pomeriggio dell’Aula sarebbe direttamente correlata alla disputa della stracittadina romana in calendario alle ore 18.00. Nonostante la versione ufficiale non faccia – ovviamente – riferimento al quarto di finale di Coppa Italia, sembra secondo queste indiscrezioni che la decisione unanime – comunicata in occasione della conferenza dei capigruppo – sia arrivata dal presidente del Senato Ignazio La Russa su richiesta di vari senatori.

Alle 17.30, dunque, è stata decretata la fine dei lavori, facendo saltare la discussione generale in programma sull’invio di nuove armi all’Ucraina. Un tema sicuramente molto importante e che avrebbe allungato il consesso di almeno un’ora e mezza rispetto alla chiusura stabilita. La motivazione ufficiale che ha portato i capigruppo a richiedere lo slittamento del punto all’ordine del giorno, si è appoggiata sul fatto che la discussione generale fosse già stata affrontata in mattinata alla Camera. Sarebbe stato respinto, infine, anche un timido tentativo di opposizione.