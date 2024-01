Anche Pioli si scaglia contro il Var: il tecnico non ci sta

In Milan-Atalanta, la direzione arbitrale di Di Bello e le mancate decisioni del Var scontentano tutti: anche Pioli polemizza a fine partita

Non sono mancate le emozioni, in Milan-Atalanta di Coppa Italia, così come gli episodi discussi a livello arbitrale. Recriminano i bergamaschi nonostante la vittoria, ma anche i rossoneri hanno da fare più di qualche rimostranza all’arbitro Di Bello e al Var.

E se Gasperini, durante la partita e dopo, non le ha mandate a dire, anzi, al direttore di gara, rincara la dose anche il suo collega milanista Stefano Pioli: “Abbiamo giocato un buonissimo primo tempo, ma dopo il meritato vantaggio abbiamo commesso una ingenuità grossa – ha raccontato a ‘Mediaset’ – Più fatica nel secondo tempo, anche se la partita è cambiata con un rigore che non c’era. Il fallo di mano a nostro favore nel finale? E’ difficile, ci sono tante valutazioni da fare ormai sull’intervento del Var, anche se mi pare strano che l’arbitro non sia stato almeno richiamato a rivedere. Alla fine, è una serata negativa, si poteva reagire meglio allo svantaggio con più lucidità, nonostante il senso di frustrazione. Delle occasioni per riprenderla le abbiamo avute, ma non ce l’abbiamo fatta, è stato un peccato”.