Alexis Sanchez sblocca l’affare: dal Milan all’Inter, colpo in attacco

Un giro di attaccanti con vista sulla Spagna potrebbe sbloccare la situazione in casa Inter. Occhi su un bomber che piaceva anche al Milan

L’Inter ha portato a casa il titolo virtuale di campione d’inverno grazie all’ultima vittoria sofferta contro il Verona. Momento particolare per i nerazzurri, che dovranno evitare cali di tensione vista la presenza pressante della Juventus alle spalle in classifica.

Spazio però anche al mercato, in una fase in cui è possibile tirare anche qualche somma in vista del prossimo futuro. In particolare l’attacco regala indicazioni molto contrastanti tra il rendimento dei titolari e quello delle riserve. Benissimo Lautaro e Thuram, molto male Arnautovic e soprattutto Alexis Sanchez. In particolare il cileno non ha dato il suo apporto alla squadra come da speranza di Marotta e soci che in estate avevano deciso di riportarlo a Milano.

I gol latitano così come una condizione fisica mai particolarmente entusiasmante. Ci si aspettava di più, motivo per cui l’Inter si guarda anche intorno con l’intento di andare a mettere a referto un altro attaccante di valore.

Calciomercato Inter, Sanchez delude: idea En-Nesyri

L’intuizione nerazzurra potrebbe arrivare dalla Spagna. Secondo quanto evidenziato da ‘Fichajes.net’ il club meneghino avrebbe messo gli occhi sull’attaccante marocchino del Siviglia, Youssef En-Nesyri, che ha avuto un minutaggio basso agli ordini di Quique Sánchez Flores.

A Siviglia peraltro vivono l’ennesima annata particolare tra cambi di panchina ed un rendimento negativo. 9 i gol totali fino in stagione per il centravanti marocchino, che in passato era stato accostato anche al Milan, e che ora potrebbe divenire una pedina spendibile in ottica Inter.

La situazione di En-Nesyri al Siviglia ha acceso l’interesse dei nerazzurri, evidenziando la possibilità di una mossa di mercato per rinforzare il proprio attacco. Dopotutto la mancanza recente di minuti ha acceso speculazioni su una possibile partenza. Una situazione che potrebbe prendere maggiormente corpo ed interesse col passare dei giorni in questa finestra di calciomercato. L’Inter ha bisogno di gol dalla panchina, quelli che Sanchez non ha portato.