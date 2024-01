Tesoretto Milan dopo l’addio: 22 milioni per anticipare Juve e Inter

Il Milan non si fermerà all’acquisto di Terraciano sul mercato: Moncada e Pioli lavorano per un nuovo colpo, obiettivo anticipare le rivali Juventus e Inter

Ieri è stato il giorno di Terraciano al Milan. Il duttile classe 2003 ex Verona ha completato le visite mediche, prima di porre la firma sul contratto fino al 2028 con il ‘Diavolo’.

Terraciano farà leva sulla sua duttilità, con Stefano Pioli che oltre sulle corsie esterne proverà anche a utilizzarlo a centrocampo. Reperto quello di mezzo dove non fa più parte dei piani Krunic, come spiegato anche dallo stesso allenatore rossonero nell’ultima uscita in conferenza stampa. Moncada e Furlani stanno lavorando perciò anche sull’arrivo di un nuovo tassello in mediana, ovviamente dopo che si sarà concretizzata la cessione del bosniaco.

Calciomercato Milan, Ferguson nel mirino: serve la cessione di Krunic

Su Krunic resta vivo l’interesse del Fenerbahce, anche se al momento i turchi non hanno accontentato le richieste del Milan.

I rossoneri chiedono 5 milioni di euro per il via libera alla cessione, tesoretto poi fondamentale per dare l’assalto a una nuova pedina del reparto di centrocampo. La dirigenza di Via Aldo Rossi stravede per Lewis Ferguson e potrebbe fare un tentativo per strapparlo subito al Bologna come scrive ‘Tuttosport’. Moncada segue da tempo il nazionale scozzese, che si sta confermando su grandi livelli nello scacchiere di Thiago Motta. Il Bologna non vorrebbe privarsi di uno dei suoi gioielli, con il Milan che per strappare Ferguson alla concorrenza – tra le altre delle rivali Juventus e Inter – penserebbe di mettere sul piatto 20-22 milioni di euro in questa finestra del mercato. Tutto questo, ovviamente, dopo aver definito l’addio di Krunic.