Tentativo shock per Conte: arriva il via libera su tutto

Domenica pressing “disperato” su Antonio Conte, che ha ricevuto l’ok a tutte le sue richieste dall’ingaggio monstre al mercato e il nuovo ds

Il Napoli continua a essere in piena bufera. Il pesantissimo ko col Torino ha generato la drastica decisione da parte del presidente De Laurentiis di mandare tutti in ritiro, almeno fino al match contro la Salernitana. Ogni giorno allenamento e pranzo a Castelvolturno, poi in pullman in hotel a Pozzuoli per cena e pernottamento. A partire da ieri, quando il bus sotto la pioggia è arrivato a destinazione.

Nel frattempo il patron azzurro non si è rassegnato, ha mandato tutti in punizione senza distinzione. Come racconta ‘Il Mattino’, lo ha deciso già dopo il 2-0 granata e anzi avrebbe spedito la squadra in ritiro già domenica sera. Ma le stanze del solito hotel si sono liberate solamente ieri. In tutto questo De Laurentiis apprezza molto Mazzarri e gli è grato per aver accettato di fare da traghettatore, per questo non ha sostanzialmente intenzione di esonerarlo. A meno che Antonio Conte non avesse accettato di arrivare subito. Cosa che non è accaduta. Ma il tentativo “disperato” c’è stato già domenica (il tecnico era allo stadio Grande Torino). Secondo lo stesso quotidiano di Napoli, De Laurentiis si è rifatto sotto con un pressing spietato, addirittura accettando tutte le condizioni del tecnico salentino dall’ingaggio ai dirigenti.

Napoli, nuovo tentativo di De Laurentiis per Conte: sì a ingaggio monstre, mercato e nuovo ds

De Laurentiis, nell’assalto di queste ore avrebbe dato il via libera a ogni richiesta di Conte. Triennale da 8 milioni, carta bianca sul mercato a partire dalla sessione attualmente in corso, un nuovo ds (Petrachi, molto amico di Conte) e l’ingaggio anche del suo uomo di fiducia, Lele Oriali. Non solo, perché nel contratto ci sarebbe stata anche una clausola di svincolo, totalmente libero da condizioni o penali. In pratica: prova di sei mesi, se a fine campionato il mister (o anche il presidente) non si trova bene può salutare tutti e amici come prima.

Ma Conte ha già deciso e non ha intenzione di muoversi dal suo punto, ovvero tornare in Italia sì ma dalla prossima stagione e quindi non a campionato in corso. Il Napoli quindi rimarrà a Mazzarri, visto che De Laurentiis non ha intenzione di affidarsi ad altri traghettatori come Fabio Cannavaro. Si andrà avanti così, a partire dal ritiro che non è per niete piaciuto alla squadra. Anche perché, da programma, i calciatori rimarranno in hotel fino al match con la Salernitana, poi torneranno a casa per una notte e subito ripartiranno per la Supercoppa in Arabia Saudita. In caso di finale, il rientro stabile dalle rispettive famiglie arriverà solo il 24 gennaio. Tempi duri.