Tegola per la capolista, squalifica UFFICIALE: salta 4 giornate

Mano pesantissima nei confronti del difensore che rivedrà il campo solamente nel mese di febbraio

E’ ufficiale la maxi squalifica annunciata questo pomeriggio dalla commissione disciplinare della Federcalcio nei confronti del difensore. Un’assenza pesantissima che potrebbe inevitabilmente condizionare la lotta serratissima al titolo dopo una prima parte di stagione contraddistinta per il grande equilibrio in vetta alla classifica.

Dopo la denuncia sporta dalla Comitato Tecnico degli Arbitri lo scorso 30 ottobre, infatti, questo pomeriggio la Federcalcio Spagnola ha reso ufficiale la squalifica pari a quattro giornate di campionato per David Lopez. Protagonista della cavalcata incredibile del Girona in Liga, nella lotta punto per punto con il Real Madrid, il centrale dovrà dunque saltare i prossimi impegni con la propria formazione per rientrare solamente nel mese di febbraio.

Per quanto riguarda i motivi che hanno portato alla sanzione bisogna tornare in dietro allo scorso 22 ottobre, quando l’ex Napoli attaccò apertamente la direzione di gara dell’arbitro Miguel Angel Ortíz Arias all’intervallo del match contro l’Almeria. In particolare, tra le accuse mosse nei confronti del fischietto spagnolo nell’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Dazn’, David Lopez fece riferimento ad una continua “mancanza di rispetto” e “insulti” ai danni dei calciatori in campo. Accuse ovviamente gravissime, da cui è poi scaturita un’indagine interna nel mondo arbitrale.

Squalifica Ufficiale, il Girona perde David Lopez per quattro giornate

Ad oltre due mesi di distanza dalla denuncia presentata dal Comitato Tecnico degli Arbitri, ecco che nelle scorse ore è arrivata la squalifica ufficiale pari a quattro giornate di stop in campionato per David Lopez.

Il Comitato arbitrale, non avendo trovato riscontro delle parole del calciatore negli audio ufficiali dell’incontro, in un primo momento aveva invitato il difensore del Girona a rettificare le sue accuse. Risposta e scuse mai recapitate che hanno dunque portato all’approfondimento del caso. Da qui la decisione da parte della Commissione Disciplinare della Federcalcio Spagnola di sanzionare David Lopez essere andato oltre “la libertà di espressione e diritto alla critica” nelle mani di un calciatore, definendo le sue dichiarazioni “un attacco inaccettabile alla credibilità dell’organizzazione sportiva e dei suoi membri”.