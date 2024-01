Ritorno di fiamma Napoli: scelto il sostituto di Mazzari

Il rendimento della formazione azzurra non è migliorato nonostante il cambio di allenatore in panchina

Non sembra aver sortito gli effetti sperati la mossa eseguita da Aurelio De Laurentiis lo scorso novembre. L’addio di Rudi Garcia dalla panchina del Napoli con il ritorno per certi versi clamoroso di Walter Mazzarri, infatti, non ha contribuito a migliorare la classifica dei campioni d’Italia.

La sconfitta sonora dell’ultimo turno per 3-0 contro il Torino ha certificato l’ennesima crisi stagionale del Napoli, squadra che nell’ultimo mese e mezzo in una sola occasione è riuscita a trovare la vittoria grazie al 2-1 ottenuto non senza faticare contro il Cagliari. Da qui la scelta condivisa con la società di portare tutta la squadra per questa settimana in ritiro e preparare al massimo della concentrazione il derby della prossima giornata contro la Salernitana.

Nonostante la conferma da parte della dirigenza dopo l’ultima sconfitta, la posizione di Mazzarri sulla panchina partenopea rimane chiaramente in bilico. Il tecnico, richiamato nelle vesti di traghettatore in un ritorno romantico a Napoli, potrebbe non portare a termine la stagione chiudendo anzitempo il suo rapporto con gli azzurri. Un’ipotesi che De Laurentiis vorrebbe evitare, per avere il tempo di ripartire dalla prossima estate con una nuova figura al timone della squadra.

Calciomercato Napoli, scelto Italiano come prossimo allenatore

Tra i profili sempre caldi in casa Napoli, rimane quello di Vincenzo Italiano. Il tecnico della Fiorentina era stato tra i primi nomi sondati da De Laurentiis la scorsa estate, ‘scartato’ solamente in virtù degli ottimi rapporto con il collega Rocco Commisso.

Il presidente del Napoli sa benissimo, però, di non poter più sbagliare il prossimo nome e un ritorno di fiamma appare ad oggi una concreta possibilità. Italiano, peraltro, è stato anche il tecnico più votato nel sondaggio lanciato quest’oggi sui social di Calciomercato.it. L’allenatore della Fiorentina è stato preferito dal 29,4% degli utenti di Twitter come prossima guida in panchina degli azzurri. Di poco alle sue spalle con il 27,5% Thiago Motta alla Roma come successore di Mourinho, mentre sempre l’italo-brasiliano ha raggiunto il 25,% come idea per la Juventus. Percentuale del 17,6%, infine, per Italiano al Milan.