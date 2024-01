“Rigorini fantastici e dove trovarli”: Gasperini in polemica furiosa con gli arbitri e non solo

Gasperini e le sue dichiarazioni polemiche alla vigilia di Milan-Atalanta di Coppa Italia, su arbitraggi e rigori non ricevuti

Appuntamento cruciale, domani sera, in Coppa Italia, tra Milan e Atalanta. Quarto di finale ad alta tensione, la coppa nazionale è un obiettivo concreto per entrambe le formazioni, che si daranno battaglia senza esclusione di colpi, consce dell’importanza della posta in palio.

Obiettivo che insegue con grande determinazione anche Gianpiero Gasperini, a cui in questi anni, con gli orobici è mancata la soddisfazione di un trofeo (due le finali perse, nel 2019 e nel 2021): “Ce la giochiamo, la Coppa Italia è di certo più probabile di vincere uno scudetto”, ha dichiarato in conferenza stampa. “Non ci tiriamo indietro in niente, di certo il nostro obiettivo fondamentale è andare in Champions“. Con spazio per una polemica sul fatto di non aver ricevuto ancora un rigore in campionato: “Il problema non è non averli avuti – ha aggiunto – Non abbiamo tanti episodi da recriminare, ma se cerchi, uno lo trovi. Quest’anno ho visto dei rigorini fantastici. Non siamo bravi a tuffarci dentro l’area, se no ne avremmo avuti una decina anche noi. Ormai c’è una ricerca spasmodica del modo con cui ingannare l’arbitro a ogni contatto”.