Maignan, l’annuncio sul futuro: “Ho un sogno da realizzare”

Il portiere del Milan ha un contratto con i rossoneri in scadenza nel giugno 2026

Vanno avanti ormai da qualche mese i dialoghi tra Mike Maignan e il Milan per un possibile rinnovo del contratto. L’estremo difensore francese, sbarcato a Milanello nell’estate 2021 per rimpiazzare l’addio di Gigio Donnarumma, ha ancora altri due anni a disposizione con i rossoneri prima della scadenza.

I rapporti tra il portiere ex Lille e la dirigenza rossonera sono sempre stati ottimi e la volontà reciproca sembra essere quella di andare avanti insieme per altri anni. Un nuovo contratto, però, darebbe maggiore forza al Milan dinnanzi ad eventuali proposte folli per Maignan, che in Europa vanta diversi estimatori. Da qui la necessità di arrivare nel più breve tempo possibile ad un’intesa che possa prolungare il suo rapporto con il club.

L’estremo difensore, nel frattempo, un indizio sul suo futuro lo ha rilasciato nell’intervista concessa sulle pagine di ‘GQ Italia’. Maignan, infatti, ha ammesso di voler continuare a vincere in maglia rossonera dopo le emozioni vissute nel 2022 con la conquista del suo primo scudetto italiano: “Qui vorrei vincere il maggior numero possibile di titoli. Al Milan ho trovato dei compagni di squadra e dei supporter incredibili. Una famiglia. Quando abbiamo girato con il bus per la città ho vissuto un momento unico”.

Maignan senza limiti: “Io il più forte al mondo? Non dico di no”

Il portiere del Milan sembra non porsi alcun limite dinnanzi alla prospettiva di poter diventare il numero uno al mondo nel suo ruolo.

Il francese sembra essere pienamente consapevole dei suoi mezzi: “Se sono il portiere più forte al mondo? Non ti dirò di no. Ci sono un sacco di portieri molto forti in circolazione, per questo continuo a lavorare sodo. Io comunque guardo solo me stesso: conosco le mie potenzialità, il meglio che posso dare. Credo in me stesso, ho lavorato duramente per essere dove sono”.

Infine, Maignan ha fissato i prossimi obiettivi da raggiungere individualmente: “Ho molti sogni che vorrei realizzare, ma soprattutto vorrei raggiungere il massimo livello nel calcio, superare i miei limiti e lasciare un segno nella storia”.