Juve Women, la storia di Salvai diventa un cortometraggio: dal linfoma alla Supercoppa contro la Roma

La Juventus Women ha appena sollevato l’ennesimo trofeo. Si tratta della Supercoppa Italiana, vinta contro la Roma: l’avversaria di questi anni, la rivale con la quale giocarsi i trofei in ambito nazionale. La formazione di Joe Montemurro ha avuto la meglio per 1-2, grazie alla rete di Garbino e all’autogol di Viens; per le giallorosse Kumagai

A pochi giorni da questo importante traguardo, la società bianconera attraverso i propri canali ufficiali racconta la storia di una delle veterane del gruppo delle Juventus Women, tra campo e fuori, tra infortuni e malattia quando era piccola.

La Juventus attraverso il proprio ‘Juventus Creator Lab’ propone un altro contenuto interessante: “A life in a day”. Questa volta, protagonista dello short form a tinte bianconere è Cecilia Salvai, veterana della rosa delle Juventus Women di mister Joe Montemurro. La formazione delle Women arriva dalla fresca vittoria in Supercoppa contro la Roma, rivale di mille battaglie. Le bianconere si sono aggiudicate il trofeo per 1-2. Non è entrata, in occasione della vittoria, Salvai: una di quelle dello zoccolo duro di questa rosa.