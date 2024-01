Inter-Verona, nuove accuse al Var: “Fatto di estrema gravità”

Continuano le polemiche dopo l’arbitraggio in Inter-Verona: nuove accuse ai direttori di gara e al Var, con decisioni definite imbarazzanti

Non accenna a diminuire la polemica su Inter-Verona, match caratterizzato da decisioni giudicate dagli stessi vertici degli arbitri non corretti. A far discutere è l’episodio che vede coinvolti Bastoni e Duda in occasione dell’azione che ha poi portato al gol di Frattesi.

A parlare della vicenda, intervenuto ai microfoni del canale Twitch di TvPlay è stato l’ex arbitro Mario Mazzoleni che ha usato parole anche forti nei confronti degli arbitri e del VAR. “Ci troviamo davanti a situazioni sempre più imbarazzanti – ha affermato l’ex fischietto in riferimento proprio a Inter-Verona. Non credo a complotti e giochi di palazzo, ma la classe arbitrale è di livello molto basso. Si parla di episodi in cui il VAR neanche servirebbe: l’episodio di Bastoni era molto facile da vedere, sia l’arbitro che il guardalinee non hanno visto. Poi ci sono episodi dubbi come il rigore dato alla Roma: per me non c’era, ma può essere oggetto di discussione”.

Non così l’errore di San Siro che per Mazzoleni “è di una facilità allucinante”. Da qui la critica alla classe arbitrale attuale: “Molti arbitri di oggi ai miei tempi avrebbero diretto in Serie C. Orsato è il migliore, ma atleticamente non è al meglio. Poi il VAR ha svilito il ruolo degli assistenti che non segnalano più niente: l’ammonizione di Zappacosta contro la Roma è allucinante”.

Mazzoleni su Bastoni-Duda: “Spero che check non ci sia stato”

L’ex fischietto continua la sua disamina: “Manca la personalità agli arbitri di campo. Ho visto cambiare giuste decisioni solo perché l’arbitro è stato richiamato dal VAR. L’arbitro deve avere la personalità di difendere la sua decisione. In Inter-Verona hanno sbagliato tutti, ma il più colpevole di tutti è l’assistente che sta lì vicino”. Mazzoleni quindi continua: “La dinamica è facile, Duda è rimasto a terra per minuti: possibile che nessuno abbia pensato che fosse stato colpito? Bastoni doveva essere espulso. Mi auguro che il check non ci sia stato, altrimenti sarebbe gravissimo. Se hanno visto e non hanno segnalato, sarebbe un fatto di estrema gravità”.

Quindi la conclusione di Mazzoleni: “La classe arbitrale non è più credibile, è scaduta di molto la personalità dei direttori di gara. Serve uniformità di giudizio. Non credo ai complotti – ribadisce – ma certi errori sono difficili da giustificare. Il VAR doveva ridurre gli errori, invece sta avendo l’effetto opposto. Molti di quelli che oggi dirigono in Serie A, mi avrebbero pulito le scarpe”.