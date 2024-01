Fiorentina, il piano per battere il Bologna in Coppa Italia: passa tutto da qui

La Fiorentina ospiterà il Bologna per i quarti di finale di Coppa Italia al Franchi. Il piano di Italiano per battere Thiago Motta.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano proverà ad accedere alle semifinali di Coppa Italia e, per farlo, dovrà necessariamente sconfiggere il Bologna di Thiago Motta, la squadra che tutti ormai considerano la vera e propria sorpresa di questa stagione in Italia. I felsinei, quinti in classifica proprio ad un solo punto dai gigliati, proveranno a superare gli avversari diretti della Serie A, ma in un’altra competizione, quella Coppa Italia da molti bistrattata durante l’arco della stagione ma che, mese dopo mese, acquisisce sempre più importanza, soprattutto se la stagione non gira come dovrebbe.

Non è di certo, fino a questo momento, il caso di queste due compagini che, grazie ad un mercato intelligente e ad una guida tecnica impeccabile, stanno coronando i sogni delle rispettive tifoserie. In particolar modo i viola potrebbero sfruttare un dato davvero interessante per provare a superare gli avversari: la loro difesa granitica.

Fiorentina, difesa granitica e pochi gol subiti: statistica

Andando a vedere i numeri della Fiorentina in queste ultime gare, un dato balza subito all’occhio: i gigliati nelle ultime quattro gare hanno ottenuto tre clean sheet. Numeri davvero importanti che certificano una difesa di ferro e soprattutto in salute. Non solo difesa difficile da superare, ma una squadra in generale che riesce a raggiungere l’obiettivo in palio: la vittoria.

Negli ultimi sei match, infatti, sono arrivate cinque vittorie ed un pareggio, con la striscia vincente che proverà ad essere allungata questa sera tra le mura di casa. Di fronte, però, ci sarà un Bologna davvero in ottima salute, reduce da tre vittorie consecutive in campionato: il turn-over, infatti, sarà ridotto al minimo per Thiago Motta.