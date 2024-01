Dalla Juve all’Inter a giugno: rivelazione clamorosa in diretta

Approfondimento sulle panchine di Serie A nella diretta Twitch di Tv Play. Da Allegri a Inzaghi e Conte, le ultimissime

Focus sulle panchine nella diretta Twitch di Tv Play. Da Conte ad Allegri passando per Palladino, sono arrivate rivelazioni importanti sul futuro dei tecnici italiani.

Si parte da Antonio Conte, domenica all’Olimpico di Torino dove il Napoli di Mazzarri ha giocato una partita disastrosa e perso con un netto 3-0 contro i granata di Juric. “Conte resta il sogno di De Laurentiis – ha detto Fabio Santini nel suo intervento a Tv Play – Il patron azzurro cercherà di salvare il salvabile in questa stagione, poi ambirà a portare proprio Conte sulla panchina in vista del prossimo campionato”.

Conte preferirebbe il Milan, che a meno di sorprese dirà addio a Pioli, ma ambisce soprattutto a tornare alla Juventus: “Ma se i bianconeri dovessero vincere lo Scudetto, non credo che Allegri andrebbe via”, ha sottolineato il giornalista di ‘Telenova’.

A proposito di Allegri, Santini sgancia una vera e propria bomba di mercato. In caso di un addio del livornese alla Juve, occhio all’Inter.

Santini: “Allegri-Inter se Inzaghi non vince nulla”

“Potrebbe diventare un obiettivo dei nerazzurri se andasse via da Torino, nel caso ovviamente Inzaghi non dovesse portare a casa alcun trofeo”, ha detto Santini. “Inzaghi – sottolinea – potrebbe intanto vere Muriel in questa sessione, anche non sarà facile trovare una quadra con l’Atalanta”.

Per Palladino, invece, c’è la pista Roma come eventuale sostituto di Mourinho: “Piace molto”, ha concluso Santini.