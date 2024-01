Dalla Juve al Milan: la Roma ha già deciso

Juve e Milan a caccia di un rinforzo che potrebbe arrivare direttamente dalla Roma: la pista si è aperta improvvisamente

Il calciomercato di gennaio prosegue parallelamente al campionato di Serie A che nell’ultimo turno ha fatto segnare il giro di boa con l’Inter campione d’inverno. Sono già diversi i colpi messi a segno dalle big italiane che hanno dovuto tamponare un’emergenza importante come Milan, Roma e Inter. I rossoneri hanno riportato a casa Gabbia e preso un jolly come Terracciano, i giallorossi hanno puntato sul prestito di Huijsen e i nerazzurri si sono assicurati il canadese Buchanan. A questi aggiungiamo pure l’innesto di Hien per l’Atalanta che aveva grossi problemi numerici in difesa e di Mazzocchi per il Napoli.

Non è ovviamente ancora finita, perché la Juventus non si è ancora mossa mentre il Milan farà ancora qualcosa e gli azzurri devono correre ai ripari con altri due colpi importanti. Le prime due sono a caccia di nomi nuovi principalmente in difesa, stanno scandagliando il mercato estero ma senza sottovalutare quello italiano. Tra le possibili piste se ne potrebbe accendere una che porta a un’altra big, ovvero Leonardo Spinazzola. L’esterno sinistro della Roma è in scadenza di contratto e non rinnoverà, è stato già deciso e comunicato anche pubblicamente dall’agente. La sua avventura in giallorosso è terminata, Mourinho lo considera pochissimo e ad ora gli preferisce Zalewski.

“Spinazzola per Milan e Juve”: l’annuncio in diretta

Spinazzola ha un passato e uno status (e un ingaggio) importante, un valore assoluto di altissimo livello ma un presente complicato. Dopo l’infortunio all’Europeo il classe ’93 non è sostanzialmente più tornato quello di prima, ma in generale a Roma sembra esaurito il suo ciclo e a gennaio è a caccia di un’altra squadra mentre i giallorossi vorrebbero provare a monetizzare e reinvestire. Si parla di Arabia Saudita, si è nominata anche l’Atalanta, ma ad ora niente di concreto.

Intervenuto a ‘Calcio Totale’ su Rai Sport, l’importante intermediario e agente Michele Fratini ha parlato proprio dell’esterno di Mourinho: “Spinazzola è appetibile sia alla Juventus che al Milan. I rossoneri non hanno un sostituto di Theo Hernandez”. Effettivamente per Pioli la posizione del vice Theo è ancora aperta, Terracciano può giocare in quella posizione ma è molto più probabile che giochi a destra o come mezzala. Sull’out mancino, col francese schierato al centro della difesa in questa emergenza, stanno giocando Bartesaghi e ora anche un altri giovanissimo come Jimenez. Un giocatore già pronto ed esperto farebbe molto comodo. Per la Juve sarebbe un ritorno (era arrivato alla Roma nello scambio con Luca Pellegrini), un giocatore più adatto al ruolo di esterno a tutta fascia rispetto a Iling jr. in grado magari di giocarsi il posto con Kostic.