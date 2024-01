Brutto infortunio, c’è lesione: UFFICIALE si deve operare

Stagione da dimenticare per il Siviglia che continua a raccogliere delusioni e brutte notizie. Le ultime sull’infortunio di Nemanja Gudelj

È stata fin qui un’annata da cancellare completamente per il Siviglia, deludente sia in campo nazionale che europeo. Un rendimento ben al di sotto delle aspettative ha fatto da filo conduttore di tutte le gestioni tecniche della squadra, arrivata lo scorso dicembre all’ennesimo cambio di allenatore.

Lo specchio di quanto espresso in campo dal Siviglia arriva direttamente dalla classifica della Liga, che vede gli andalusi sedicesimi alla fine del girone d’andata con appena 16 punti messi a referto ed una insospettabile lotta salvezza a cui partecipare. Un autentico disastro per una squadra che era partita con ben altre ambizioni, e che ora si ritrova a fare i conti con l’ennesimo infortunio importante.

La prima gara del nuovo anno è stata fatale per Nemanja Gudelj, centrocampista serbo che contro l’Athletic Bilbao è finito ko nel finale del primo tempo, fino ad arrivare alla sostituzione all’intervallo.

Siviglia, brutto infortunio per Gudelj: lesione al menisco

Un altro duro colpo per il Siviglia, che dovrà rinunciare a Gudelj per non meno di due/tre mesi.

Aggiornamenti ufficiali sono arrivati dallo stesso club andaluso, che sul proprio sito ha scritto in una nota: “Nemanja Gudelj, che ha dovuto abbandonare il campo di gioco giovedì scorso nella partita contro l’Athletic Club de Bilbao, riporta una lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro, come rivelato dai diversi esami a cui è stato sottoposto il giocatore. Il balcanico verrà sottoposto a un intervento chirurgico nei prossimi giorni”.

Servirà quindi anche un intervento a Gudelj, che verrà meno al nuovo allenatore Sanchez Flores proprio in un periodo cruciale per la squadra, all’inizio del nuovo anno, in quella fase che sarebbe dovuta essere quella del riscatto per un Siviglia lontano parente di quello delle annate migliori.