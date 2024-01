Verso Juventus-Frosinone: Rabiot non ci sarà, speranze per Chiesa

La Juventus torna subito al lavoro dopo la vittoria di ieri sera. Se in campionato l’obiettivo pubblicamente dichiarato è la qualificazione in Champions, per la Coppa Italia tira un’altra musica

La coppa nazionale è dichiaratamente un obiettivo della ‘Signora’ e data l’eliminazione di Napoli e Inter, i bianconeri rientrano tra i favoriti per la vittoria finale.

All’indomani della vittoria contro la Salernitana per 1-2, la Juve torna già al lavoro allo ‘Juventus Training Center’. Nelle vene corre ancora l’adrenalina per tre punti strappati nel finale e pa sensazione è quella di aver tenuto aperto il discorso Scudetto.

Ora però è tempo di pensare al Frosinone e ai quarti di Coppa Italia, in programma giovedì sera all’Allianz Stadium. Dopo poche settimane, sarà nuovamente sfida contro i ciociari.

Juventus: recuperato Alex Sandro, Chiesa e Cambiaso da valutare

Le ultime dalla Continassa dell’allenamento di questa mattina, in vista della sfida contro il Frosinone valevole per i quarti di Coppa Italia.

Nel corso della sessione mattutina di allenamento, chi ha preso parte alla partita dell’Arechi contro la Salernitana ha effettuato un lavoro di scarico, tra palestra e piscina. Per gli altri, allenamento con alcuni membri della Next Gen.

Arrivano però alcune novità. Per Adrien Rabiot è stato ravvisato un sovraccarico al flessore della coscia destra. Il francese starà a riposo e non giocherà contro il Frosinone. Da valutare invece le condizioni di Federico Chiesa e Andrea Cambiaso. Per l’attaccante, il ginocchio si è sgonfiato ma ha lavorato ancora a parte; l’esterno sta smaltendo l’attacco influenzale, e ha lavorato al chiuso e non con la squadra. Situazioni da monitorare in vista di giovedì.

Recuperato invece Alex Sandro, che ha lavorato con la squadra ed è a disposizione per la sfida contro il Frosinone. Proseguono nel lavoro differenziato Moise Kean, alle prese con la magneto-terapia alla tibia, e Mattia De Sciglio. Domani la banda di mister Allegri si ritroverà ancora al mattino.