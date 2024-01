Open Var, anticipati audio sul gol di Frattesi: “Andava annullato”

L’episodio verrà approfondito come di consueto al termine del prossimo turno di campionato

A ore di distanza, non si sono ancora placate le polemiche su quanto avvenuto nel match di ieri tra Inter e Verona. Nel mirino la rete siglata da Davide Frattesi, viziata da una sbracciata di Alessandro Bastoni ai danni di Duda non ravvisata né dalla squadra arbitrale in campo, né da Nasca in sala Var.

Un episodio che verrà approfondito la prossima settimana al termine del ventesimo turno di campionato con le registrazioni ufficiali dalla sala Var. Nel frattempo, però, intervenuto questa sera in Open Var di ‘Dazn’, l’ex arbitro Andrea Gervasoni ha anticipato i contenuti della discussione ammettendo l’errore del Var Nasca.

Questa la prima spiegazione sul contatto Bastoni-Duda in attesa dell’audio: “Lo analizzeremo con calma perché dobbiamo capire il mancato intervento. Se il gol andava annullato? Assolutamente sì. Dobbiamo con il Var Nasca per capire se ha valutato l’intervento di Bastoni equiparandolo ad un body check, invece Bastoni va a colpire col corpo il difensore avversario”.