Napoli, De Laurentiis ora fa sul serio: la decisione del presidente

Momento molto complesso per il Napoli, è ora delle scelte forti: ecco la decisione presa da De Laurentiis

Napoli in caduta libera, gli azzurri hanno già malinconicamente detto addio alla corsa scudetto e ora, un risultato negativo dopo l’altro, si allontanano anche dalla zona Champions. Dopo il ko con il Torino, partenopei indietreggiati addirittura al nono posto in classifica.

Una sconfitta pesante, quella contro i granata, e non solo per il punteggio. La squadra di Mazzarri appare in involuzione costante e occorre dare una sterzata. Come era nell’aria già da ieri nell’immediato post partita, il Napoli da stasera sarà in ritiro. Azzurri che si ritroveranno all’hotel Serapide di Pozzuoli, dove faranno base tra un allenamento e l’altro per preparare la sfida di sabato contro la Salernitana. La speranza dei tifosi è che la decisione serva per ritrovare la compattezza necessaria a interrompere la serie negativa di risultati.