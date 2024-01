Milan, si ferma Florenzi: ecco quando rientra | CM.IT 

Le ultime sulle condizioni di Alessandro Florenzi dopo l’infortunio contro l’Empoli

Un nuovo stop in casa Milan. Stefano Pioli dovrà fare a meno di Alessandro Florenzi per la prossima partita di Coppa Italia, contro l’Atalanta.

La risonanza magnetica alla quale si è sottoposto il giocatore – come appreso da Calciomercato.it – ha mostrato un quadro di sovraccarico in regione adduttoria sinistra. Nessuna lesione muscolare, dunque, per il terzino che sarà comunque costretto a dare forfait per il match di mercoledì. Lo stop non sarà certo lungo, ma Florenzi rischia di saltare anche la sfida da ex contro la Roma.

Milan, out Florenzi: le possibili scelte di Pioli

Con l’assenza di Florenzi, Stefano Pioli sarà chiamato a cambiare. Sulla sinistra così potrebbe tornare a giocare Theo Hernandez, con Matteo Gabbia al centro, ma non è da escludere che sia il giovane Jimenez ad agire da terzino mancino, come successo contro l’Empoli.