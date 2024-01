Materazzi contro Bergonzi: ‘storie’ infuocate per Inter-Verona

Marco Materazzi scende in campo per difendere l’Inter dopo le polemiche per la sfida al Verona: doppio attacco all’ex arbitro Bergonzi

Inter-Verona sembra non finire mai. Polemiche e discussioni continuano ancora oggi e a scendere in campo a favore dei nerazzurri è un ex mai dimenticato come Marco Materazzi.

L’ex difensore si scaglia contro Mauro Bergonzi, ex arbitro, che sulle pagine della ‘Gazzetta dello Sport’ aveva commentato in maniera molto diretta e critica l’operato di direttore di gara e VAR in Inter-Verona. L’ex fischietto aveva definito il mancato fischio per il contatto tra Bastoni e Duda in occasione del gol di Frattesi “forse l’errore più grave da quando esiste il VAR”. Parole che non sono andate giù a Materazzi che con due stories su Instagram ha voluto dire la sua, criticando aspramente Bergonzi.

Materazzi contro Bergonzi: stories infuocate

“Visto che vi sentite tutti fenomeni, da oggi siete pregati di parlare tutte le domeniche” la prima storia con ritratta anche la dichiarazione dell’ex arbitro.

Quindi un’altra storia dove viene mostrato il rigore non fischiato al Bologna contro la Juventus con musica e immagine del circo e la frase: “Bergonzi, questo eri in ferie” con le faccine che ridono a far capire il senso del messaggio. Insomma, polemiche su polemiche per un errore arbitrale che continuerà a far discutere ancora a lungo.