Lutto nel mondo del calcio: è morto Franz Beckenbauer

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di uno dei più grandi di ogni epoca: Franz Beckenbauer è morto a 78 anni

Addio a una leggenda del mondo del calcio. Si è spento, all’età di 78 anni, Franz Beckenbauer. Il ‘Kaiser’ era stato uno dei difensori più iconici di ogni epoca, con quel soprannome che lo identificava perfettamente nella sua autorevolezza.

Campione in campo e fuori, aveva vinto per due volte il titolo mondiale con la Germania, da giocatore nel 1974 e da allenatore nel 1990. Con il Bayern Monaco, aveva giocato a lungo, per poi essere del club bavarese anche allenatore e dirigente. Da tempo, era gravemente malato, reduce da un infarto oculare e vittima del morbo di Parkinson. La sua morte è avvenuta ieri, ma soltanto adesso la sua famiglia ne ha dato notizia.