La Nigeria perde il bomber: sei settimane di stop e addio coppa d’Africa

La Nigeria inizia come peggio non potrebbe la Coppa d’Africa: si ferma il bomber e non tornerà prima di sei settimane

La Coppa d’Africa è pronta ad iniziare con l’inevitabile carico di polemiche dovute al fatto che si gioca nel bel mezzo della stagione europea.

Di calciatori che hanno lasciato i propri club per partecipare alla competizione continentali ce ne sono diversi e anche di un certo peso come, tanto per fare un nome, Osimhen che ha lasciato il Napoli per mettersi a disposizione della Nigeria.

Proprio la Nigeria affronta un primo grave infortunio con il bomber costretto a dare forfait per l’intera competizione: si tratta di Victor Boniface che ha riportato un infortunio all’inguine nel corso di uno degli ultimi allenamenti. Un problema fisico che lo costringerà a saltare la Coppa d’Africa e che lo terrà fuori dai giochi almeno per sei settimane.

Un problema anche per il Bayer Leverkusen che dovrà fare a meno del calciatore fino a fine febbraio, perdendolo quindi per almeno altre due settimane rispetto alle previsioni di una Nigeria in finale di Coppa d’Africa.