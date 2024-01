Kean-Sassuolo, arriva il verdetto: l’annuncio di Carnevali

All’uscita della sede della Lega Serie A, l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha scambiato una rapida battuta sul mercato. L’annuncio che coinvolge anche la JuventusÂ

Il mese di gennaio infiamma l’attenzione dei tifosi non solo per le vicende di campo ma anche per quelle legate al calciomercato. Tante le squadre che stanno provando a muoversi per arrivare nelle migliori condizioni possibili alla seconda fase di stagione.

Focus anche in casa Sassuolo con l’ultimo fugace intervento dell’amministratore delegato Giovanni Carnevali, che prova a dribblare le domande dei cronisti presenti all’uscita della Lega Serie A a Milano. Da Kean a Sensi, il verdetto è uno solo: “Per ora non c’è niente, né in entrata né in uscita. Uscite difficilissimo”.

Ecco il video dell’intervento raccolto dal nostro inviato: