Ennesimo infortunio in Serie A: starà fuori un mese

Lunga catena di infortuni in campionato, le squadre di Serie A alle prese con numerose assenze: un mese di stop per uno dei protagonisti principali

Quella degli infortuni a catena è una problematica che sta riguardando diverse squadre del nostro campionato, che devono districarsi tra problemi fisici di vario genere e fare di necessità virtù. Un altro grande protagonista del torneo fin qui dovrà star fermo un mese, anche se si tira un sospiro di sollievo per un guaio che avrebbe potuto essere anche peggiore.

Sabato, in Frosinone-Monza, il portiere brianzolo Di Gregorio ha dovuto arrendersi dopo un brutto scontro, fortuito, con Harroui. A fine gara, si era visto l’estremo difensore in stampelle e si era temuto il peggio. Niente fratture, però, né interessamenti articolari del ginocchio. Soltanto una contusione, assai forte, alla coscia sinistra. Ma per rivederlo in campo, dovremo attendere il mese di febbraio.