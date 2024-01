Dall’Inter al tradimento con la Juve: nuovo annuncio

Il difensore centrale è diventato un obiettivo delle due formazioni che lottano per lo scudetto

Non c’è un attimo di pace tra Inter e Juventus, non solo in campo ma anche sul mercato. Con i bianconeri in dirittura d’arrivo per l’affare legato a Tiago Djalo, il difensore portoghese che il club nerazzurro aveva inizialmente bloccato a costo zero per la prossima estate, un altro nome potrebbe dividere la rivalità tra le due società.

Come già avvenuto nell’estate del 2022, Inter e Juve potrebbero sfidarsi per un centrale del Torino. Stiamo parlando di uno dei difensori dal miglior rendimento nel campionato italiano di questa stagione, che già la scorsa estate era aveva sfiorato l’addio alla formazione granata: Alessandro Buongiorno. Il classe 1999, andato a segno nella larga vittoria di ieri contro il Napoli, è comprensibilmente entrato nel mirino delle big in Serie A.

A rendere più ostica la sua partenza potrebbe essere il forte legame con il Toro, come dimostrato la scorsa estate con il ‘no’ allo scambio per trasferirsi all’Atalanta. Nel caso in cui alla sua porta dovesse però bussare una società del calibro di Inter o Juventus, ecco che a quel punto sarebbe più complicato rispondere con un altro rifiuto. Del futuro in maglia granata, a margine della presentazione della collezione figurine Panini all’IBC di Lissone, ha parlato lo stesso Buongiorno intercettato dall’inviato di Calciomercato.it.

Calciomercato, Buongiorno su Inter e Juve: “Interesse fa piacere”

Dopo Gleison Bremer, un altro difensore del Torino potrebbe dunque far le valigie e passare da una sponda all’altra della città.

Lo stesso centrale brasiliano che inizialmente era stato vicinissimo all’Inter, salvo poi firmare con la Juve. Buongiorno, a tal proposito, ha prima ricordato il suo rifiuto all’Atalanta: “E’ stata una scelta frutto di pensieri. Mi sono guardato dentro, ho guardato quello che potevo dare ancora al Toro e che il Toro poteva darmi per permettermi di migliorarmi. Sono contento della scelta che ho fatto, per il futuro vedremo”.

Sul futuro, invece, il centrale non ha escluso alcuno scenario: “Interesse di Inter o Juve? Questa cosa sicuramente mi fa molto piacere, ma staremo a vedere. Io penso a migliorare ed essere pronto per la Nazionale, quello che poi sarà poi lo vedremo”.