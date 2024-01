Caos Mbappe, è giallo sul futuro: l’accordo diventa un caso

Giallo attorno al futuro di Kylian Mbappe: sembra un vero e proprio rebus la situazione che riguarda l’attaccante francese

Un corteggiamento serrato che va avanti da anni. Ora, almeno stando a quanto riferiscono dalla Francia, sembra che tutto sia giunto alla fine, con Kylian Mbappe e il Real Madrid che potranno celebrare l’agognato matrimonio.

Il talentuoso attaccante francese già in passato aveva manifestato il proprio desiderio di approdare nella capitale spagnola. Allo stesso modo il Real aveva dichiarato più volte la volontà di portarlo a vestire la camiseta blanca. Due anni fa tutto sembrava fatto, ma Mbappe decise di prolungare il proprio contratto con il Paris Saint-Germain. Un contratto che terminerà alla fine della stagione: c’è un’opzione di rinnovo fino al 2025, ma spetterà a Mbappe decidere cosa fare.

Psg, rebus Mbappe: è giallo sul futuro

E secondo ‘Foot Mercato’ il transalpino ha già fatto la propria scelta, che si chiama Real Madrid. L’emittente francese sottolinea come Mbappe, sogno di Florentino Perez, abbia già raggiunto un accordo con la compagine iberica.

Mbappe vuole essere padrone del proprio destino e dopo un lungo tira e molla sembra pronto a lasciare Parigi per approdare a Madrid, desideroso di poter giocare nel club più vincente d’Europa. Alla luce di questo però c’è anche chi smentisce. ‘Rmc Sport’ sottolinea come dall’entourage del campione francese siano arrivate smentite in merito all’accordo raggiunto. “Non c’è accordo sul futuro di Kylian, soprattutto perché non sono state avviate discussioni al riguardo” avrebbe riferito l’entourage.

A mettere ulteriore pepe erano state le dichiarazioni del giocatore rilasciate qualche giorno fa, dopo la finale di Supercoppa di Francia, vinta dal suo Psg 2-0 contro il Tolosa, dove Mbappe è stato guardacaso decisivo. “Sono molto motivato, abbiamo degli obiettivi e dei titoli da vincere e ne abbiamo già vinto uno. Il mio futuro? Non ho preso una decisione. Con l’accordo stretto con il presidente quest’estate siamo riusciti a tutelare tutte le parti e a preservare la serenità del club. Se so cosa farò non ci vorrà molto”. Parole enigmatiche, ma sembra che, almeno così assicurano dalla Francia, il giocatore abbia già deciso quella che sarà la sua prossima destinazione. Il Real sogna in grande, questa potrebbe essere davvero la volta buona.