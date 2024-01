Caos e polemiche in Serie A, ecco la svolta: “Var a chiamata”

Caos e polemiche in Serie A, ecco la svolta dopo l’infuocato weekend di campionato: “Var a chiamata”

È stato un altro weekend da dimenticare per arbitri e Var in Serie A. L’ultimo episodio che ha generato più polemiche è quello di ‘San Siro’ e del mancato annullamento del gol di Frattesi nel recupero di Inter-Verona.

Nella giornata odierna è arrivata la risposta di Marotta dopo le accese polemiche sui nerazzurri: “L’introduzione del VAR è stata evocata da tutti. Il Var non è stato preso come uno strumento per debellare definitivamente gli errori degli arbitri, ma semplicemente per ridurli e da questo punto di vista credo che il primo obiettivo sia stato colto”. L’utilizzo del Var, in ogni caso, è sempre più al centro dell’attenzione e sta suscitando parecchio scalpore fra tifosi ed addetti ai lavori.

Serie A, la scelta dei tifosi: “Var a chiamata”

Nel sondaggio lanciato da Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti un parere sulla possibile soluzione per migliorare l’impatto della tecnologia.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 😱 Giornata d dimenticare per gli arbitri con il var finito sotto accusa Cosa bisogna fare❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 8, 2024

Per il 47,1% dei votanti, la soluzione migliore sarebbe il Var a chiamata per le squadre. A sorpresa, la seconda opzione più votata è addirittura l’eliminazione del Var (20,6%). Infine, l’introduzione di arbitri stranieri (19,1%) e l’ausilio di ex calciatori in sala Var (13,2%).