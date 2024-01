Bufera su Roma-Atalanta: “Ha fatto una co***onata”

La Roma e l’Atalanta pareggiano per 1-1 nell’ultima gara del girone d’andata della nostra Serie A. Succede tutto nel primo tempo, il vantaggio della ‘Dea’ e poi il pareggio della Roma padrone di casa

Proprio l’occasione del gol del pari della Roma, firmato su rigore da Paulo Dybala, fa discutere negli studi di Sky.

Il pareggio della Roma arriva su rigore, calciato bene e sotto la traversa da Dybala che spiazza Carnesecchi. E’ quasi inutile dire che, in caso di penalty, c’è sempre un un fallo precedente nella stessa area.

In questa occasione, il fallo lo commette Ruggeri – difensore dell’Atalanta – su Karsdorp della Roma. Una pedata forte sulla gamba dell’avversario che lascia pochi dubbi. Sulla dinamica dell’intervento si è espresso Paolo Di Canio nel salottino di Sky Calcio Club. Ecco le parole dell’ex attaccante, tra le altre, di Lazio e Juventus: “Qui è il bambino a cui togli qualcosa, che non ci sta. Perché fa una cosa innaturale, fa una torsione col ginocchio in giù, ha rischiato legamento e menisco”, aggiunge poi Di Canio: “E’ il gesto di chi vuole andare a contrasto, è una cosa istintiva ma stupida. Non c’entra nulla, ha rischiato di farsi male, si vede fregare internamente da Karsdorp e prova a rimediare. Invece ha fatto una coglionata“.

Il movimento insolito della gamba di Ruggeri non ha convinto l’opinionista che non ha usato mezze misure per valutare e descrivere l’azione del nerazzurro. Dal fallo nasce il rigore e quindi il pari, che durerà per il resto della partita.