Botta e risposta con Zazzaroni: “Inter favorita? Marotta è più bravo di tutti”

Su Pressing si scaldano gli animi a proposito di Inter-Verona e degli episodi arbitrali: Zazzaroni e Biasin a confronto

La partita tra Inter e Verona continua a essere immersa nelle polemiche, soprattutto per l’ormai celebre gol non annullato a Frattesi per il fallo di Bastoni su Duda all’interno dell’azione. Un episodio che ha scatenato veleni e bufere, a partire dalle dichiarazioni di Sean Sogliano, ds del Verona, che ha gettato qualche ombra sulla decisione del Var Nasca di non richiamare l’arbitro Fabbri al monitor.

L’errore, in ogni caso, è stato universalmente riconosciuto, anche dai vertici arbitrali che secondo alcune indiscrezioni si sono scusati già a San Siro col Verona. Andrea Gervasoni, assistente del designatore Rocchi, ha sottolineato a ‘Dazn’ che il gol era “assolutamente da annullare” e che ora ci sarà spazio per dei colloqui con Nasca per capire le sue valutazioni. Ma intanto il Var di Inter-Verona sarà retrocesso in B e la sua posizione pare in bilico anche per il futuro. Dicevamo delle polemiche mediatiche. Una importante c’è stata a Pressing, su ‘Sport Mediaset’, con il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni e il giornalista di Libero Fabrizio Biasin. In particolare Zazzaroni ha commentato così le voci e le polemiche su un’Inter favorita: ”Non credo che il ‘Palazzo’ stia aiutando l’Inter. Credo che l’Inter abbia un dirigente che dà 10-0 a tutti gli altri”. Allora Biasin non ci sta: “Mi sembra una frase grave, perché sottintende delle cose, ma aspetto che tu finisca il concetto”.

Inter-Verona, nuove polemiche: Biasin contro Zazzaroni

Allora Zazzaroni prosegue e spiega: “Perché grave? Sottintendo che è più bravo a gestire certe situazioni, è un dato di fatto, l’ho sempre scritto e non è una novità che Marotta sia più abile di altri nei rapporti, nelle relazioni e nelle comunicazioni. È un dato di fatto assoluto. non sottintendo niente, io quando voglio dire una cosa lo faccio molto chiaramente. É più bravo degli altri, lo sapete benissimo cosa vuol dire che è più bravo. Lo conosci (dice a Biasin, ndc), magari lo senti anche dai..” Gli animi si scaldano e in studio si alzano un po’ i toni, con Biasin che conferma: “Sono affermazioni molto molto gravi”.

Il conduttore Massimo Callegari allora chiede a Zazzaroni di essere più chiaro: “Intendo dire che Marotta è bravo, sa comunicare, sa gestire situazioni complicate, tanto di cappello, con tutti i presidenti volanti che ci sono lui ha grandi capacità. L’Inter ha meritato sul campo il primo posto, lo sottoscrivo, è la squadra più forte, ma quell’episodio è allucinante. Poi bisogna ridiscutere i rapporti del Var, in generale della classe arbitrale e ho dato una soluzione semplice, creare delle squadre che possano dialogare tra loro senza competizione. Non sto dicendo che l’Inter ha potere, nessuna ombra, anzi economicamente l’Inter ha meno potere di altri”. Una precisazione che spegne ogni polemica in studio, così torna il sereno.