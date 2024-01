“Taremi sta per firmare con l’Inter”: il messaggio che fa sognare i tifosi nerazzurri

Sui social impazza un messaggio che sta mandando in visibilio i tifosi dell’Inter: tutto è legato all’attaccante Mehdi Taremi

Il nome di Mehdi Taremi torna prepotentemente in orbita Inter. L’attaccante iraniano sarebbe in procinto di firmare, almeno secondo un messaggio che impazza sui social.

Quando mancano pochi giorni all’inizio della Coppa d’Asia, in programma in Qatar dal 12 gennaio al 10 febbraio, l’attaccante del Porto Mehdi Taremi ha improvvisamente lasciato il ritiro della nazionale iraniana. Una notizia rimbalzata subito sui social, dove qualcuno continua ad accostare il centravanti all’Inter che in passato lo aveva cercato e trattato con una certe insistenza.

Ad ogni modo, la Federcalcio iraniana ha spiegato che Mehdi Taremi ha lasciato il ritiro della nazionale allenata da Amir Ghalenoei per “problemi personali“. Dunque, alla base della scelta di Taremi non ci sarebbero motivi legati al calciomercato e quindi a un eventuale trasferimento all’Inter, ma sui social qualcuno ha inevitabilmente alimentato la fantasia dei tifosi nerazzurri, desiderosi di qualche colpo di mercato in questa sessione invernale di trasferimenti.

Calciomercato Inter, Taremi e quel messaggio social

C’è chi – infatti – ipotizza che Mehdi Taremi abbia abbandonato il ritiro della Nazionale dell’Iran per firmare il contratto con l’Inter.

Un video a cui ha avuto accesso l’agenzia di stampa Tasnim, però, smentisce questa ipotesi, mostrando invece il giocatore prendere un volo direzione Teheran, per risolvere alcuni problemi di natura personale. Una pista da non abbandonare, anzi: nelle prossime ore il centravanti tornerà a concentrarsi sulla nazionale iraniana e sulla Coppa d’Asia, ma in vista della prossima stagione il discorso con l’Inter potrebbe essere riaperto.

Attaccante centrale classe ’92, infatti, Mehdi Taremi è in scadenza di contratto con il Porto. A luglio – dunque – potrà liberamente accasarsi ad un’altra società a parametro zero e l’Inter potrebbe approfittarne per consegnare a Simone Inzaghi una validissima alternativa per il reparto avanzato. In questa stagione il centravanti iraniano ex Rio Ave ha realizzato sei gol e quattro assist in ventiquattro partite tra campionato potoghese e coppe, Champions League compresa.