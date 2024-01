Serie A: disastro Napoli, Mazzarri affonda a Torino. Lazio ok a Udinese

I risultati del pomeriggio in Serie A: i campioni d’Italia perdono malamente contro Juric. Successo importante per Sarri

Il Napoli non sa più vincere. I campioni d’Italia affondano anche a Torino, per mano della squadra di Ivan Juric.

In un match, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A, gli azzurri sono stati sconfitti dalle reti di Sanabria, Valsi e Buongiorno. Un 3 a 0 netto, arrivato anche per via dell’espulsione di Mazzocchi. Un rosso diretto del nuovo arrivato che ha complicato davvero tutto. Ora per il Napoli è davvero dura.

Nell’altra sfida del pomeriggio, è stata la Lazio ad imporsi. Gli uomini di Maurizio Sarri hanno battuto in trasferta l’Udinese. A sbloccare la partita ci ha pensato Pellegrini su punizione, prima del pareggio di Walace. A decidere il match è stato a Vecino.

Serie A, risultati e classifica

La classifica di Serie A aggiornata dopo la vittoria della Lazio, contro l’Udinese, e del Torino contro il Napoli:

Torino-Napoli 3-0: 43’ Sanabria, 52’ Vlasic, 66’ Buongiorno

Udinese-Lazio 1-2: 12’ Pellegrini (L), 59’ Walace, 76’ Vecino

CLASSIFICA SERIE A: Inter 48 punti, Juventus 43*, Milan 39, Fiorentina 33, Bologna 32, Lazio 30, Atalanta 29*, Roma 28*, Napoli 28, Torino 27, Monza 25, Genoa 21, Lecce 21, Sassuolo 19 , Frosinone 19, Udinese 17, Cagliari 15, Verona 14, Empoli 13, Salernitana 12*.

*Una partita in meno