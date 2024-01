Roma-Atalanta, le probabili formazioni: Mancini-Paredes stringono i denti, Scalvini pronto

La Roma scende in campo per l’ennesimo big match di questa striscia di partite complicate: emergenza in difesa e difficoltà a centrocampo



Dopo la complicata qualificazione in Coppa Italia contro la Cremonese, la Roma si rituffa in campionato per la seconda partita di questo 2024. Stasera all’Olimpico arriva l’Atalanta di Gasperini in un vero e proprio scontro diretto per la Champions League. Le pretendenti in corsa sono tutte racchiuse in pochi punti e insieme a Napoli e Lazio possono sfruttare il ko della Fiorentina e il pareggio del Bologna per accorciare.

Per la squadra di Mourinho è l’ennesimo esame visto che negli scontri diretti spesso la Roma ha fatto fatica e non ha portato risultati. Dopo Juve e Napoli c’è quindi la Dea che in questo momento è un punto sopra i giallorossi. E per i capitolini c’è l’ormai consolidata emergenza difensiva che peggiora ogni giorno, visto che sarà la prima di campionato senza anche Ndicka. È arrivato nel frattempo Huijsen, ma ovviamente Mourinho vorrebbe evitare di impiegarlo subito, almeno dall’inizio. Ma se ci sarà necessità (forfait di Paredes), l’olandese del 2005 giocherà. Ad ora sarà Cristante ad arretrare in mezzo a Llorente e Mancini che come dice Mou “non è recuperato ma credo che giocherà”. Anche a centrocampo le cose sono peggiorate con Sanches e Aouar out e appunto Cristante in difesa. Paredes ha preso una brutta botta al piede contro la Cremonese, ma dovrà stringere i denti: accanto a lui Bove e Pellegrini. Kristensen e Zalewski sugli esterni, Dybala e Lukaku in avanti. Con la speranza di non perdere nessun altro visto che fra tre giorni c’è il derby di Coppa Italia e domenica prossima la sfida di San Siro col Milan.

Periodo caldo anche per l’Atalanta, che sempre mercoledì giocherà anche lei i quarti di Coppa Italia. In casa del Milan. Un vero e proprio intreccio di partite anche per i nerazzurri, che dovranno fare a meno di Ademola Lookman, partito per la Coppa d’Africa come Ndicka e Aouar. Gasperini però potrà contare su Giorgio Scalvini, recupero già in coppa col Sassuolo in cui ha giocato da titolare. Accanto a lui ci saranno Djimsiti e Kolasinac con il nuovo acquisto Hien convocato e in panchina. Qualche dubbio in porta, ma Carnesecchi dovrebbe alla fine spuntarla di nuovo. Sugli esterni Zappacosta e Ruggeri mentre in mezzo pronti De Roon ed Ederson. Scamacca sarà titolare in attacco, lui che sembrava destinato a tornare alla Roma in estate: dietro di lui Koopmeiners certo del posto, poi ballottaggio De Ketelaere-Pasalic. Attenzione a Miranchuk che ha fatto bene in Coppa Italia.

Serie A, Roma-Atalanta: le probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku.

A disposizione: Svilar, Boer, Huijsen, Karsdorp, Pagano, Pisilli, Celik, Spinazzola, Belotti, Azmoun, El Shaarawy.

Allenatore: Mourinho.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca.

A disposizione: Musso, Rossi, Comi, Hien, Palomino, Holm, Zortea, Bakker, Mendicino, Pasalic, Muriel, Miranchuk.

Allenatore: Gasperini.

ARBITRO: Aureliano di Bologna. ASSISTENTI: Costanzo-Palermo. IV UOMO: Doveri. VAR: Di Paolo. AVAR: S. Longo.