Probabili formazioni Salernitana-Juventus: Allegri punta su Nicolussi Caviglia, Inzaghi ritrova Candreva

Prima partita di Serie A del 2024 per la Salernitana e per la Juventus. Dopo l’inizio dell’anno in Coppa Italia, le due formazioni si ritrovano in campionato. A Torino è finita 6-1 per i bianconeri, ma sarà un’altra partita

La Salernitana arriva dal pareggio col Milan prima di Natale e sopratutto dalla vittoria pesante di Verona. La Juventus è in un buon momento di forma e ha vinto contro la Roma a fine 2023.

La Juventus viaggia a Salerno per il secondo atto della doppia sfida alla Salernitana di mister Filippo Inzaghi. Allegri perde Cambiaso per influenza; a centrocampo non ci sarà Locatelli, perchè squalificato: al suo posto Nicolussi Caviglia. Rientrano però tutti i titolari: in difesa si rivede Bremer, al suo fianco anche capitan Danilo. Rabiot sarà ancora a centrocampo, a fianco al numero 41. Sulla destra crescono le quotazioni di Weah, in tandem con McKennie, data l’indisponibilità dell’eclettico esterno numero 27. Sulla sinistra ballottaggio tra Kostic e Iling-Junior. Davanti a fianco a Vlahovic, ci sarà Yildiz. Chiesa non è stato convocato a causa di un trauma contusivo-discorsivo al ginocchio sinistro: l’articolazione si è gonfiata, ma gli esami hanno escluso altri problemi. Tra i pali, ovviamente, Szczesny.

Filippo Inzaghi ritrova i ‘capitani’ Fazio e Candreva, che non c’erano in trasferta a Torino. A centrcampo spazio ancora a Maggiore che non ha riposato in Coppa Italia. Davanti confermato Tchaouna dopo la bella prova di giovedì; come riferimento offensivo ci sarà probabilmente Simy.

Salernitana-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in TV

La sfida valida per il 19° turno di Serie A sarà trasmessa sulla piattaforma DAZN per gli abbonati. Sarà diretta dall’arbitro Guida, al VAR ci sarà Valeri. Fischio d’inizio alle ore 18:00.

Di seguito le probabili formazioni di Salernitana e Juventus.

SALERNITANA (4-2-3-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Fazio, Bradaric; Legowski, Bohinen; Candreva, Maggiore, Tchaouna; Simy. All. F. Inzaghi.

SQUALIFICATI: nessuno

INDISPONIBILI: Ochoa, Kastanos, Dia, Pirola, Coulibay (convocato con il Mali per la Coppa d’Africa)

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri

SQUALIFICATI: Locatelli

INDISPONIBILI: De Sciglio, Kean, Alex Sandro, Cambiaso, Chiesa

Il calendario di Juventus e Salernitana

Salernitana e Juventus si ritrovano allo stadio ‘Arechi’ di Salerno per quanto concerne il campionato di Serie A. Giovedì poi la ‘Signora’ accoglierà il Frosinone per i quarti di Coppa Italia. I bianconeri se la vedranno poi con Sassuolo in casa, per poi fare visita al Lecce. I campani, dopo la Juve, andranno a fare visita ai vicini di casa del Napoli e poi accoglieranno tra le mura amiche il Genoa.