PAGELLE E TABELLINO UDINESE-LAZIO 1-2: finalmente Anderson. Kamada sprofonda

Pagelle e tabellino di Udinese-Lazio, match valido per la 19esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

UDINESE

Okoye 6

Ferreira 5

Perez 5,5

Kristensen 5,5. Dall’83’ Thauvin sv

Ebosele 6,5. Dal 75′ Ehizibue sv

Lovric 6. Dall’83’ Davis sv

Walace 6

FLOP Payero 5: uno di quelli non all’altezza di Pereyra è lui. Si fa ammonire in maniera netta e dopo essere stato già risparmiato. Poco incisivo senza palla, male però anche quando ce l’ha lui tra i piedi in costruzione e in conclusione.

Masina 5. Dal 56′ Kamara 5,5

TOP Pereyra 6,5: intramontabile, inossidabile. Per carità, 33 anni sono i nuovi 28, però la brillantezza fisica e la lucidità dopo i chilometri percorsi è davvero pazzesca. Da giocare di primissima fascia. Senza di lui l’Udinese perde almeno il 30%. Purtroppo i suoi compagni non si avvicinano neanche minimamente al suo livello o alla sua intensità, o la qualità.

Lucca 5,5. Dal 67′ Success 5

All.: Gariele Cioffi 6

LAZIO

Provedel 6

Marusic 5,5

Patric 6

Gila 5,5. Dall’87’ Romagnoli sv

Pellegrini 6,5. Dal 68′ Lazzari 6

Guendouzi 5,5

Rovella 6,5

FLOP Kamada 4: ormai non fa più neanche notizia, sembra quasi affezionato a questo titolo di ‘flop’. Magari Sarri e i tifosi della Lazio si sono però un po’ stancati di questa abitudine. L’esclusione dalla Coppa d’Asia poteva essere la volta positiva per reagire, oppure il definitivo sprofondo. La partita di oggi ci dice che ha ‘scelto’ la seconda opzione. Nervoso, scarico, svogliato, errori su errori. Dal 46′ Vecino 6,5

Isaksen 5,5. TOP Dal 46′ Felipe Anderson 7: per una volta, non ci era più abituato, si ritrova dall’altra parte il brasiliano. Quella del migliore in campo. Si parla tantissimo di lui, del suo futuro, del rinnovo, delle prestazioni negative, le offerte arabe. Oggi partite dalla panchina, ma finalmente cambia la partita. Fa l’assist, intelligentissimo, per Vecino, ma già prima di quella giocata stava salendo pian piano in cattedra. Forse stimolato dall’esclusione, chissà. Di certo determina, con un’altra determinazione. Menzione d’onore, comunque, per un super Rovella che per noi è il vero MOTM.

Castellanos 6

Zaccagni 5. Dal 68′ Pedro

All.: Maurizio Sarri 6,5

Arbitro: Juan Luca Sacchi 5,5

Udinese-Lazio, il tabellino

Marcatori: 12′ L. Pellegrini (L), 59′ Walace (U), 76′ Vecino (L)

Ammoniti: Kristensen (U), Payero (U), Masina (U), Ferreira (U), Kamada (L), Gila (L)

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Masina (56′ Kamara); Pereyra; Lucca.

A disp.: Silvestri, Padelli, Zarraga, Success, Quina, Davis,Tikvic, Ehizibue, Camara, Samardzic, Thauvin, Kabasele.

All.: Gariele Cioffi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada (46′ Vecino); Isaksen (46′ Felipe Anderson), Castellanos, Zaccagni.

A disp.: Sepe, Mandas, Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj, Cataldi, Basic, Pedro, Sana Fernandes.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Juan Luca Sacchi (sez. Macerata)

Assistenti: Massara-Cortese

IV ufficiale: Monaldi

V.A.R.: Mazzoleni

A.V.A.R.: Meraviglia