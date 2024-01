PAGELLE E TABELLINO ROMA-ATALANTA 1-1: Dybala non stanca mai. Carnesecchi ‘spiderman’

Pagelle e tabellino di Roma-Atalanta, match valido per la 19esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

ROMA

Rui Patricio 6,5

Kristensen 6,5

Mancini 6,5

Llorente 6. Dal 46′ Huijsen 6

Karsdorp 6. Dal 65′ Celik 6

Bove 7

FLOP Cristante 6: la Roma gioca una grandissima partita, nessuno è andato al di sotto della sufficienza. Lui forse è stato leggermente sottotono, anche probabilmente per poca brillantezza fisica che pure ci ssta. Lo ‘puniamo’ perché nel primo tempo perde un pallone che lancia De Ketelaere in porta: poteva essere lo 0-2 e un’altra storia. Magari un altro campionato. Rui Patricio salva tutto.

Pellegrini 6. Dal 73′ Paredes 6

Zalewski 6,5. Dal 65′ Spinazzola 6

TOP Dybala 7,5: ci ripetiamo, saremo banali, pazienza. Non ci si stanca mai di certe cose, della luce che Paulo Dybala emana ogni volta che tocca il pallone. Il rigore è solo una piccolissima parte, paradossalmente quella ‘meno importante’. Perché con lui la Roma diventa una squadra addirittura in grado di giocare un gran bel calcio, fatto di uno-due, di passaggi fitti, assist illuminanti. Quindi no, non ci si stanca mai. Dall’84’ El Shaarawy

Lukaku 6

Allenatore: Mourinho 6,5

ATALANTA

TOP Carnesecchi 7,5: spiderman stasera. Le prende tutte, non sempre complicata va detto ma forse è lui che le rende così. Perché è sempre al posto giusto, ben posizionato, anche contro il fuoco amico che rischiava di mandare tutto all’aria. Lui non si scompone davanti all’assedio romanista, ma chiude la saracinesca blindando un punto d’oro per come è andata la partita. Dicono che i portieri forti sono quelli che rendono semplici le parate. Lui evidentemente lo è, forte.

Scalvini 5,5. Dall’86’ Hien sv

Djimsiti 5,5

Kolasinac 5. Dal 79′ Palomino sv

Holm 5,5

De Roon 5,5

Ederson 6. Dal 64′ Pasalic 5,5

FLOP Ruggeri 5: Gasperini lo manda in campo in una partita complicatissima, ma il posto da titolare ormai è suo quindi nessuna novità. Il rigore causato su Karsdorp è un errore gravissimo, perché interviene in maniera scomposta all’inverosimile. E condiziona la partita perché viene anche ammonito. Non ripaga il mister. Dal 64′ Zappacosta 6

Koopmeiners 6,5

Miranchuk 6

De Ketelaere 5,5. Dal 46′ Scamacca 5,5

Allenatore: Gasperini 5

Arbitro: Aureliano 5,5

Roma-Atalanta, il tabellino

Marcatori: 8′ Koopmeiners (A), 39′ rig. Dybala (R)

Ammoniti: Scalvini (A), Ruggeri (A), Ederson (A), Koopmeiners (A), Kristensen (R)

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Llorente (46′ Huijsen); Karsdorp (65′ Celik), Bove, Cristante, Pellegrini, Zalewski (65′ Spinazzola); Dybala, Lukaku.

A disposizione: Svilar, Marin, Huijsen, Celik, Spinazzola, Pagano, Pisilli, El Shaarawy, Belotti, Azmoun.

Allenatore: Mourinho.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson (64′ Pasalic), Ruggeri (64′ Zappacosta); Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere (46′ Scamacca).

A disposizione: Musso, Rossi, Zappacosta, Hien, Palomino, Pasalic, Scamacca, Bakker, Zortea, Mendicino, Comi, Muriel.

Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Aureliano

Assistenti: Costanzo e Palermi

IV Uomo: Doveri.

VAR: Di Paolo

AVAR: Longo.