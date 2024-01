Loftus-Cheek, Giroud e Traoré stendono l’Empoli: il Milan continua a vincere

Il Milan continua a vincere: i rossoneri espugnano Empoli con i gol di Loftus-Cheek e Giroud nel primo tempo, soffrendo nella ripresa prima del tris di Traoré

Altri tre punti per il Milan di Stefano Pioli che dà continuità agli ultimi risultati positivi: i rossoneri approfittano dei passi falsi di Fiorentina e Bologna per allungare e avvicinarsi al secondo posto, in attesa che scenda in campo la Juventus.

Parte bene il Milan, pericoloso dopo appena due minuti di gioco con Reijnders che calcia da fuori area, sfiorando il palo alla destra di Caprile. Milan che fa girare bene la sfera, arrivando al gol dopo appena undici minuti di gioco: recupero palla di Reijnders che apre per Leao. Il portoghese brucia in velocità Ebuehi e scarica a rimorchio per Loftus-Cheek che col piattone batte Caprile per l’1-0 rossonero.

E alla mezz’ora il Milan raddoppia: lo fa con Olivier Giroud, perfetto nel trasformare un calcio di rigore concesso dopo la revisione al Vare per un tocco di mano di Maleh su un tiro in rovesciata di Loftus-Cheek.

Empoli-Milan: highlights, tabellino e classifica

Empoli più vivo e pericoloso nella ripresa: la squadra di Aurelio Andreazzoli va più volte vicina al gol, prima con Baldanzi e Cambiaghi con delle conclusioni dalla distanza, poi con Ciccio Caputo che al 71′ anticipa tutti su un tiro di Cancellieri respinto da Maignan, trovando però l’intervento decisivo di Theo Hernandez a salvare la porta rossonera. Nel finale il Milan chiude definitivamente i giochi e lo fa col primo gol in Serie A di Chaka Traoré, il secondo in pochi giorni dopo quello in Coppa Italia, a chiusura di una perfetta azione di ripartenza.

EMPOLI-MILAN 0-3

11′ Loftus-Cheek, 31′ rig. Giroud, 88′ Traoré

CLASSIFICA SERIE A: Inter 48 punti, Juventus 43*, Milan 39, Fiorentina 33, Bologna 32, Atalanta 29*, Roma 28*, Napoli 28*, Lazio 27*, Monza 25, Torino 24*, Genoa 21, Lecce 21, Sassuolo 19 , Frosinone 19, Udinese 17*, Cagliari 15, Verona 14, Empoli 13, Salernitana 12*.

*Una partita in meno

A breve saranno disponibili gli highlights delle partite