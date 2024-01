Empoli-Milan è già finita: doppio infortunio in mezz’ora

Ennesimo guaio fisico per la squadra di Pioli. Cambio obbligato, come per Andreazzoli

Empoli-Milan si contraddistingue per gli infortuni. Due in poco meno di mezz’ora. Prima il ko di Ebuehi, laterale destro della squadra di Andreazzoli, il quale ha deciso di sostituirlo con Ranocchia. Poi ecco l’ennesimo stagionale per quella di Stefano Pioli.

A lasciare il campo in anticipo è stato Alessandro Florenzi, fino a questo punto dell’annata mai infortunatosi. Mancava solo lui all’appello… Per il terzino problema muscolare: al suo posto il giovane spagnolo scuola Real Madrid, Alejandro Jimenez. Per lui si tratta dell’esordio in Serie A.