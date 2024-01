Invasione e Daspo per il padre del calciatore: aggressione choc

Il portiere è stato improvvisamente preso d’assalto dall’invasore nel bel mezzo dell’incontro

Incredibile quanto avvenuto questo pomeriggio nel bel mezzo di un incontro ufficiale. Il padre di uno dei calciatori presenti in campo, infatti, è riuscito a saltare le barriere protettive ed entrare sul rettangolo di gioco nel finale del match per aggredire un tesserato della formazione rivale.

Un episodio che non trova giustificazioni, avvenuto nei minuti finali della gara tra Cesena e Olbia del campionato di Serie C, vinta dai padroni di casa per 1-0 grazie alla rete decisiva di Corazza arrivata al 19′. A causa di un intervento parecchio duro subito dal Cristian Shpendi da cui è scaturita anche una mini rissa in campo, il papà del calciatore ha approfittato del momento di confusione per saltare le protezioni ed invadere il campo.

Vittima di un bruttissimo pugno sganciato dal padre è stato il portiere avversario Filippo Rinaldi, autore del fallo realizzato pochi minuti prima ai danni del figlio Cristian, peraltro fratello gemello dell’attaccante dell’Empoli, Stiven Shpendi. L’estremo difensore è stato immediatamente difeso e allontanato dai suoi compagni, mentre l’aggressore è stato bloccato.

Su quanto avvenuto sul campo del Cesena sta già indagando la Digos e con ogni probabilità – per aver invaso il campo durante un match ufficiale ed aver aggredito un tesserato – per il padre di Shpendi potrebbe scattare il Daspo.