Gol e polemica, Buongiorno fa arrabbiare il Napoli: la verità sull’esultanza

Caos sul gol del 3 a 0. I tifosi azzurri non hanno ben visto l’esultanza del difensore del Torino: ecco cosa è successo

Pomeriggio da dimenticare per il Napoli e i suoi tifosi. Gli azzurri sono stati battuti pesantemente a Torino dalla squadra di Ivan Juric.

I campioni d’Italia sono affondati sotto i colpi dei Granata, che hanno sbloccato la partita con Sanabria. Poi, dopo l’espulsione di Mazzocchi, sono arrivate le reti di Vlasic e Buongiorno. Proprio il gol del difensore di Juric è finito sotto la lente di ingrandimento.

Torino-Napoli, gol Buongiorno: la verità sull’esultanza

La sua esultanza, infatti, non è passata inosservata: il calciatore dopo aver firmato il tris ha mimato il gesto di bersi un caffè.

Un gesto come a far capire che non ci fosse stato nulla di più facile per segnare e battere il Napoli. Così sui social è scoppiato il caos, ma l’esultanza di Buongiorno – come fanno notare i tifosi granata – non è certo nuova e il difensore non aveva alcuna intenzione di deridere gli avversari, ma solo festeggiare con un ‘Buongiorno caffè‘, come aveva fatto dopo la rete contro la Salernitana.

E Buongiorno si beve una tazzulella di caffè 💪🏻 3-0#TorinoNapoli#sft — paola UG67 (@Cosetta67) January 7, 2024

Alessandro gioisce sempre così quando segna. Basterebbe guardare le poche volte che ha segnato. La tazzina di caffè sta a significare "Buongiorno caffè". — Tony D'Amico (@TonyDamico72102) January 7, 2024