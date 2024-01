Gasperini: “Scamacca non fa fallo. Ho fiducia per il girone di ritorno”

Al termine del posticipo dello stadio Olimpico tra Roma e Atalanta, ha parlato mister Gianpiero Gasperini. Soddisfatto il tecnico, che però non disdegna anche di togliere qualche sassolino

Ai microfoni di DAZN ha parlato l’allenatore dell’Atalanta Gasperini, del pareggio, della sua squadra e di un episodio per lui da valutare diversamente.

Il mister della Dea appare soddisfatto del punto sul campo della Roma. Gasperini però mette subito in chiaro la sua posizione: “Ottimo punto per noi, ma anche noi abbiamo da che reclamare. Potevamo evitare il rigore, ma il gol annullato a Scamacca ci lascia molti dubbi. Non è fallo, il difensore della Roma cade prima. Non è da condannare l’arbitro Aureliano, ha arbitrato in una corrida stasera. Detto questo, nell’episodio conta l’intensità: secondo il mio punto di vista, il giocatore della Roma si è lasciato andare a terra perché in difficoltà”.

Un’Atalanta solida all’Olimpico, spiega mister Gasperini: “E’ una squadra che ha un gruppo forte, oggi hanno giocato Holm e Ruggeri che sono giovani, così come Carnesecchi. Davanti anche abbiamo ragazzi di vent’anni. La maturazione passa dalla solidità e da questi ragazzi in cui crediamo molto”.

Su tutti, c’è un giovane in casa nerazzurra sotto le luci dei riflettori da diverso tempo: “Scalvini è del 2003, ogni tanto ha dei cali. Ma è un grande giocatore, di valore e prospettiva. E’ già affidabile”.

Un bilancio sul girone di andata: “Abbiamo cinque punti in meno ma è un campionato equilibrato, diverso dallo corso. Noi abbiamo vinto nove volte, ma abbiamo perso qualche partita di troppo. Però siamo ancora in corsa in Coppa Italia e agli ottavi di Europa League. Io ho fiducia per il girone di ritorno”.