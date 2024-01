Formazione irregolare: UFFICIALE la sconfitta a tavolino

Il verdetto del Giudice Sportivo non si è fatto attendere: la sconfitta a tavolino è inevitabile. Le motivazioni alla base del provvedimento

Non sono poche le cause che possono portare alla sconfitta a tavolino. Provvedimento eccezionale che si materializza soltanto in concomitanza di determinate condizioni. Una delle cause più frequenti riguarda la composizione delle formazioni che scendono in campo. Ed è proprio questo ciò che ha portato ad una delle ultime sentenze del Giudice Sportivo.

A farne le spese sono stati i giovani del Pisa, formazione che milita nel girone B del campionato Primavera 2. I nerazzurri, infatti, si sono visti cancellare la vittoria sul campo ottenuta contro la Ternana, sulla quale si erano imposti per 2-1. A decretare la sconfitta a tavolino del Pisa è stato il Giudice Sportivo, che ha annullato il successo dei nerazzurri a causa della mancata autorizzazione nel tesseramento del calciatore Lorenzo Tosi, non ancora sedicenne. Decidendo di tesserare il giovane Tosi senza richiedere la preventiva autorizzazione al Settore Giovanile e Scolastico del Comitato Regionale Toscana, il Pisa è andato contro un punto importante del regolamento del Campionato Primavera 2.

Campionato Primavera 2: UFFICIALE la sconfitta a tavolino del Pisa

Ragion per cui, il giudice sportivo ha decretato la sconfitta a tavolino del Pisa, che dunque è stata costretta a fare i conti con un brutto stop nella rincorsa al primo posto. Grazie al successo contro la Ternana, infatti, i nerazzurri erano riusciti a portarsi al secondo posto in classifica a quota 28 punti, a cinque lunghezze di distanza dal Cesena capolista.

Il verdetto del giudice sportivo ha però ribaltato i piani alti della classifica. Il Pisa, infatti, è stato “retrocesso” al quarto posto, a pari punti con il Perugia a quota 25 punti. Balzo importante della Ternana, che con questa vittoria balza al sesto posto forte dei suoi 21 punti, incalzando il Palermo a due lunghezze di distanza.