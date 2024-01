Empoli-Milan, Andreazzoli tuona: “Una schifezza”

Empoli-Milan, polemica nel post-partita. Andreazzoli tuona: “Una schifezza. Non si capisce più nulla”

Il Milan è tornato alla vittoria in trasferta in campionato dopo tre mesi. Uno 0-3 convincente quello conquistato ad Empoli dai rossoneri, ma al termine della gara il tecnico azzurro Aurelio Andreazzoli ha tuonato al termine della sfida.

Andreazzoli infatti ha criticato duramente la decisione presa in occasione del rigore assegnato al Milan, per fallo di mano di Maleh su tiro di Loftus-Cheek. Un tocco leggero, quasi impercettibile dal vivo, che ha però portato l’arbitro La Penna alla revisione al monitor e, poi, all’assegnazione del calcio di rigore in favore della squadra di Pioli.

“È una schifezza, un polpastrello decide. C’è una regola che dice ‘volontario sì o no’, così invece si parla solo di questo c… di Var. Finiamola. Non ce l’ho con gli arbitri, sono in un meccanismo del c… Non si capisce più nulla” ha tuonato il tecnico empolese. Una decisione dunque non gradita da parte dell’allenatore toscano.