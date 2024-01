DIRETTA Serie A, Salernitana-Juventus 0-0: Si parte LIVE

Dopo la sfida di Coppa Italia, oggi si disputa il secondo round tra Salernitana e Juventus nell’ultima giornata del girone d’andata

La diciannovesima giornata di Serie A prevede un testacoda molto importante per le sorti di campionato tra Salernitana e Juventus. Allo ‘Stadio Arechi’ a partire dalle 18, i padroni di casa tenteranno di vendicare la pesante sconfitta per 1-6 sconfitta in Coppa Italia, ma la missione si presenta molto ardua.

Imbattuta dalla sfida contro il Sassuolo del 23 settembre, la squadra allenata da Massimiliano Allegri vuole rispondersi alla vittoria di ieri dell’Inter e riportarsi a soli due punti di distanza dal primo posto, occupato proprio dai nerazzurri. Senza Federico Chiesa, infortunatosi lievemente al ginocchio, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno anche di Manuel Locatelli, squalificato dal giudice sportivo dopo la quinta ammonizione ricevuta contro la Roma e dell’influenzato Cambiaso.

Reduce dal prestigioso pari contro il Milan e dalla vittoria contro il Verona, l’undici di Pippo Inzaghi va a caccia del terzo risultato utile consecutivo per sorpassare proprio gli scaligeri in classifica. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Salernitana-Juventus

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Fazio, Bradaric; Legowski, Martegani, Maggiore; Tchaouna, Candreva; Simy. All.: F. Inzaghi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All.: Allegri

CLASSIFICA SERIE A:

Inter 48 punti; Juventus* 43; Milan 39; Fiorentina 33; Bologna 32; Lazio 30; Atalanta* 29; Roma* e Napoli 28; Torino 27; Monza 25; Genoa e Lecce 21; Sassuolo e Frosinone 19; Udinese 17; Cagliari 15; Verona 14; Empoli 13, Salernitana* 12.