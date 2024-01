DIRETTA Serie A, Roma-Atalanta: segui la cronaca LIVE in tempo reale

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Roma di Mourinho e l’Atalanta di Gasperini in tempo reale

La Roma ospita l’Atalanta nella Capitale nel posticipo domenicale che chiude la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno del girone di andata. Una sfida dal sapore europeo tra due squadre che vengono dall’impegno infrasettimanale che sarà diretta dall’arbitro Aureliano della sezione di Bologna.

Da un lato i giallorossi di José Mourinho, reduci dal successo in Coppa Italia contro la Cremonese che gli ha regalato il derby contro la Lazio di mercoledì, vogliono tornare a vincere anche in campionato dopo la sconfitta contro la Juventus. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per operare il sorpasso in classifica proprio sui bergamaschi e rilanciarsi nella corsa Champions. Dall’altro lato i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, che a loro volta hanno eliminato il Sassuolo e ora se la vedranno con il Milan, puntano invece a dare seguito alla vittoria sul Lecce. La partita sarà trasmessa in tv ma anche in streaming su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. L’ultimo precedente tra queste due formazioni della passata stagione vide gli orobici imporsi con il risultato di 1-0 grazie al gol di Scalvini. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Roma e Atalanta live in tempo reale.

Probabili formazioni Roma-Atalanta

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

ATALANTA (3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini

