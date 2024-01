Santacroce: “Errore prendere Dragusin. Vi dico il problema del Napoli”

L’ex giocatore del Napoli sembra aver individato il problema dei partenopei. In tema mercato pensa sia uno sbaglio prendere Dragusin

Il Napoli si prepara ad affrontare il delicatissimo match in casa del Torino: una sfida che i partenopei non possono sbagliare visto il momento stagionale che stanno vivendo. I campioni d’Italia, nelle ultime cinque partite di campionato, hanno ottenuto tre sconfitte, un pareggio e una sola vittoria in casa con il Cagliari. A questo bisogna aggiungere una Coppa d’Africa che ha portato via due elementi fondamentali come Anguissa e soprattutto Osimhen.

In una situazione del genere Mazzarri sembra essere già con le spalle al muro: il tecnico, tornato per risollevare le sorti della squadra, sta faticando (al netto di un calendario non semplice) a portare i risultati sperati. Il mercato di gennaio può essere di grande aiuto con la società partenopea decisa a rinforzare la rosa nel miglior modo possibile.

Sono diverse le operazioni che il Napoli vuole portare a termine e una di queste riguarda Dragusin: il difensore sta disputando una stagione di altissimo livello con la maglia del Genoa e rappresenta uno dei punti fermi di una squadra che ha come obiettivo quello di raggiungere la salvezza il prima possibile.

Portare Dragusin alla corte di Mazzarri non sarà semplice considerando sia la voglia del Genoa di non perderlo (rifiutare determinate offerte però diventa complicato) sia per la concorrenza del Tottenham. Sul possibile arrivo del centrale al Napoli ha voluto dire la sua Fabiano Santacroce.

L’ex giocatore dei partenopei si è espresso in questi termini ai microfoni di TvPlay: “Mi piace, è un difensore ottimo però mi aspettavo un colpo diverso da una squadra che ha paura di non andare in Champions” per poi continuare: “Prendere un altro giovane mi sembra un errore”.

Perplessità dunque sull’eventuale arrivo di Dragusin anche se, e lo stiamo vedendo, il Napoli rispetto all’anno scorso ha perso quella solidità difensiva che aveva portato la squadra a vincere il campionato. Per quanto riguarda invece l’eventuale arrivo di Samardzic ecco il pensiero dell’ex difensore: “E’ un giocatore che mi piace”.

Fabiano Santacroce individua il problema del Napoli: “Squadra senza personalità”

Sono tante le difficoltà che sta incontrando il Napoli in questa stagione anche se il problema dei partenopei, per Fabiano Santacroce, è piuttosto chiaro: “Il Napoli non ha grande personalità, sa giocare a calcio ma serve una persona che la guidi tatticamente. Mazzarri meglio di Garcia”.

A proposito di difensori, Santacroce ha voluto dire la sua anche sull’operazione che hanno concluso Juventus e Roma con il passaggio di Huijsen in giallorosso. “Per la Roma operazione senza senso mentre la Juve ha tutto da guadagnare perché gli valorizzano un giocatore”. I capitolini avevano bisogno di un centrale visto la partenza, per la Coppa d’Africa, di N’Dicka e i problemi fisici di Kumbulla e Smalling.