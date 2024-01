“Profilo perfetto”: Ibra ha deciso il nuovo allenatore del Milan

Il Milan sceglie il nuovo allenatore in vista della prossima stagione: per Ibrahimovic è il profilo perfetto, il prescelto è lui

Un allenatore per il Milan. I rossoneri devono trovare un tecnico in grado di sostituire Pioli, destinato a lasciare la panchina a fine stagione.

Il tecnico difficilmente sarà riconfermato, ormai la sua avventura a Milanello è ai titoli di coda e soltanto un clamoroso colpo di scena potrebbe cambiare le carte in tavola. Ecco perché i dirigenti rossoneri sono già al lavoro sull’eventuale sostituto e di nomi in queste settimane ne sono stati fatti diversi.

Conte è uno dei candidati, ma il profilo del tecnico salentino impone un cambio di strategia per la società rossonera che finora ha sposato la linea dei giovani e degli investimenti mirati. L’ex Inter e Juventus chiederebbe campioni già fatti e questo potrebbe non essere in linea con le volontà di Cardinale.

Ecco perché sarebbe un altro il favorito a sedersi sulla panchina del Milan nella prossima stagione: Tiago Motta.

Calciomercato Milan, Motta tecnico ideale: i dettagli

A sostenerlo è il giornalista Fabio Ravezzani che su X spiega come il Milan abbia deciso di puntare tutto su Thiago Motta. L’ex centrocampista dell’Inter, protagonista con il Bologna di un campionato fin qui ben al di sopra delle aspettative, è l’identikit perfetto per la panchina rossonera.

Stando a Ravezzani il Milan sta andando deciso su di lui e i motivi sono diversi: “Ibra lo conosce bene e lo stima (insieme al PSG) senza contare che gioca col modulo per cui è stata costruita la squadra (difesa a 4). Ha un ingaggio sostenibile (2 mln al Bologna) e sa valorizzare i giovani”. Insomma, come chiude il tweet il giornalista, l’italo-brasiliano è il “profilo perfetto” per il Milan.

Resta da vedere se sarà davvero lui il prescelto dei rossoneri e se il Milan riuscirà a battere la folta concorrenza che c’è sull’allenatore che piace anche ad altre squadre di Serie A come Roma e Napoli.