Probabili formazioni Empoli-Milan: Pioli cambia a centrocampo, la scelta su Hernandez

Le formazioni di Empoli-Milan, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Ecco le scelte di Andreazzoli e Pioli

Il Milan è pronto a scendere in campo per la diciannovesima giornata di Serie A. I rossoneri sfideranno l‘Empoli, in trasferta, con la solita emergenza in difesa.

Stefano Pioli, nonostante il rientro alla base di Matteo Gabbia, è intenzionato a schierare ancora una volta Theo Hernandez al centro della difesa al fianco di Simon Kjaer. L’ex Villarreal si accomoderà in panchina, lasciando spazio ad Alessandro Florenzi sulla sinistra e Davide Calabria sulla destra. Tra i pali, ovviamente, ci sarà Mike Maignan.

Il tecnico di Parma è costretto a cambiare a centrocampo, dove perde Ismael Bennacer, volato in Africa. Rientra, invece Yunus Musah, che dovrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio ad Yacine Adli. Non si toccano, chiaramente, Ruben Loftus-Cheek e Tiijani Reijnders. In avanti il tridente titolare composto da Christian Pulisic, Rafael Leao e Olivier Giroud. Partirà così fuori Luka Jovic, nonostante il grande momento.

Per quanto riguarda l’Empoli, Andreazzoli dovrebbe riabbracciare Baldanzi, pronto ad agire alle spalle di Caputo e Cambiaghi. A centrocampo spazio a Grassi e Maleh. Dietro la difesa a quattro sarà formata da Ebuehi, Walukiewicz, Ismajli e Luperto. In porta ancora Caprile

Ecco le formazioni di Empoli-Milan:

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Cancellieri, Caputo. All. Andreazzoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All: Pioli.

Serie A, Empoli-Milan: dove vederla in tv

Empoli-Milan, che andrà in scena domenica 7 gennaio, alle ore 12.30, verrà trasmessa, come di consueto, in diretta streaming su DAZN, ma sarà possibile seguirla anche sui canali di Sky Sport.

Il calendario di Empoli e Milan

Il Milan di Pioli vivrà una settimana intensa. Dopo la sfida contro i toscani, si tornerà in campo per ben due volte a San Siro: prima mercoledì 10 gennaio, contro l’Atalanta, per i Quarti di finale di Coppa Italia, poi domenica 14, contro la Roma, per la prima giornata di ritorno di Serie A.

Per quanto riguarda l’Empoli, Andreazzoli dopo il Milan inizierà a preparare il match contro il Verona, in programma sabato 13 gennaio, in trasferta; poi altra sfida interna contro il Monza, il 21.